Paskudne słowa wiceministra o Polakach broniących granicy

By przeciwdziałać wwożeniu przez niemieckie służby do kraju imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, wobec postawy rządu, Polacy zaczęli organizować na granicy patrole obywatelskie. Nie są to inicjatywy stosujące przemoc, tylko m.in. rejestrujące przerzut imigrantów przez służby i informujące o tym procederze opinię publiczną po to, by mu przeciwdziałać.

Tymczasem premier Donald Tusk nazwał tych ludzi "bojówkami". Nie mniej kuriozalna wypowiedź padła w TVP Info z ust wiceministra spraw wewnętrznych Czesława Mroczka.

Mroczek: Większe zagrożenie niż nielegalni imigranci

– Ci aktywiści w jakiejś mierze, ludzie, którzy niosą tam niepokój no stwarzają większe zagrożenie w tej chwili z punktu widzenia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, niż ci nielegalni imigranci – powiedział polityk.

„To słowa wiceministra Mroczka z MSWiA. Widać coraz wyraźniej, że wzmożone działania ma granicy mają służyć temu, by polskie służby walczyły z Polakami ochraniając niemiecką operację przerzutu migrantów. Wstyd” – skomentował poseł PiS Sebastian Kaleta.

Tusk pisze o "bojówkach"

W środę premier Donald Tusk zaatakował PiS, Konfederację i "bojówki" z granicy z Niemcami, twierdząc, że "atakują" państwo polskie.

„Im bardziej państwo polskie odzyskuje kontrolę na granicach, tym mocniej jest atakowane przez PiS, Konfederację i ich bojówki. Wpierw wpuścili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki, zarabiając na wizach, a teraz próbują sparaliżować naszą Straż Graniczną. Nie pozwolimy na to” – czytamy w poście opublikowanym na X w środę.

Berkowicz: Obywatele obnażyli wasz brak działań

Wpis premiera szybko skomentował poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Państwo polskie nie odzyskuje kontroli nad granicami. Te bojówki, jak Pan ich nazywa, to obywatele, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i obnażyli Wasze działania – a raczej ich brak. To Was boli i to chcecie zwalczyć. Nie pozwolimy na to" – skontrował wiceprezes Nowej Nadziei.

Od 7 lipca kontrole na granicy z Niemcami

Po kilku dniach mocnej presji opozycji, Ruchu Obrony Granic i części mediów, premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że od 7 lipca Polska przywraca czasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą.

