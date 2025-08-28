Polska wysyła w kosmos pierwszego wojskowego satelitę

Jak podkreślił, jest to początek budowy konstelacji narodowych satelitów, które w przyszłości zwiększą zdolności obronne kraju.

"Obronność wymaga wszechstronności"

– Budowa bezpieczeństwa Polski, naszych mieszkańców i naszych rodaków to zadanie wszechstronne. Wymaga ono działań w każdej domenie – na lądzie, morzu, w powietrzu, cyberprzestrzeni oraz w przestrzeni kosmicznej – powiedział Kosiniak-Kamysz.

W czwartek odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kontroli Misji Satelitarnych, które umożliwi prowadzenie operacji i szkolenie operatorów systemów kosmicznych. Podczas wydarzenia zaprezentowano również możliwości Segmentu Naziemnego Wojskowej Akademii Technicznej, w tym połączenie na żywo z przelatującym satelitą.

4 polskie programy kosmiczne

Minister obrony poinformował, że Polska realizuje obecnie cztery programy kosmiczne: GLOB, mikroGLOB, mikroSAR oraz PIAST. – Niedawno podpisaliśmy kontrakt na zakup trzech satelitów monochromatycznych, które umożliwią obrazowanie Ziemi niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych – zaznaczył.

Z kolei wiceszef MON Stanisław Wziątek dodał, że rozwój zdolności w kosmosie to odpowiedź na zmieniające się realia bezpieczeństwa. – Jeszcze niedawno nikt nie spodziewał się wojen w cyberprzestrzeni. Teraz musimy brać pod uwagę fakt, że kosmos stanie się przestrzenią rozpoznania, a w przyszłości również działań bojowych – ocenił. Pierwszy satelita ma zostać wyniesiony na orbitę jesienią, a kolejne elementy konstelacji trafią w przestrzeń kosmiczną w najbliższych latach.

Tworzony jest także legion medyczny

Kilka tygodni temu minister obrony zapowiedział również, że we wrześniu w Polsce zostaną uruchomione Wojska Medyczne – nowy rodzaj sił zbrojnych, którego zadaniem będzie wspieranie zarówno armii, jak i cywilnego systemu ochrony zdrowia. Jak zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, w ich skład wejdą lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, tworzący tzw. "legion medyczny" liczący tysiące osób.

Formacja będzie wzorowana na doświadczeniach z pola walki na Ukrainie i ma działać w sytuacjach kryzysowych, podobnie jak niedawno utworzony Cyberlegion, umożliwiając zaangażowanie specjalistów cywilnych bez konieczności wstępowania do wojska.

