"Żądam przeproszenia Polaków". Czarnek nie gryzł się w język na spotkaniu z wyborcami

Niedostępne od kilku lat dla badaczy archiwum krakowskiej kurii otworzyło się na początku lutego. Zgody na zbadanie dokumentów udzielił dziennikarzom "Rzeczpospolitej" kard. Grzegorz Ryś, nowy metropolita krakowski.

Analiza dokumentów nie potwierdza, by kard. Karol Wojtyła świadomie tuszował przypadki wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych – wynika z ustaleń dziennikarzy. Tym samym twierdzenia zawarte m.in. w reportażu TVN24 "Bielmo. Franciszkańska 3", jakoby ówczesny metropolita krakowski wiedział o tuszowaniu przestępstw seksualnych okazały się nieprawdziwe.

Reportaż Marcina Gutowskiego zatytułowany "Franciszkańska 3" stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała w programie "Czarno na białym" 6 marca 2023 roku. Autor usiłował w nim przekonywać, że Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978, a więc jeszcze przed wyborem na papieża, tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży. Program obejrzało wówczas ponad milion widzów.

Czarnek grzmi: Przeproście papieża

Do ujawnienia prawdy na temat Karola Wojtyły odniósł się podczas spotkania w Katowicach Przemysław Czarnek. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera nie gryzł się w język i zażądał przeprosin od wszystkich, którzy szkalowali dobre imię polskiego papieża.

– Żądam od tych wszystkich pseudodziennikarzynów, od tych wszystkich ludzi uważających się za naukowców, a którzy wyśmiewali, wyszydzali, opluwali, błotem obrzucali naszą świętość, świętego Jana Pawła II, do natychmiastowej rezygnacji z funkcji i przeproszenia publicznie świętego Jana Pawła II i Polaków za bezczeszczenie naszych wielkich pomników – stwierdził były minister edukacji narodowej.

Dalej Czarnek zacytował wypowiedź kardynała Stefana Wyszyńskiego, który stwierdził, że "jeśli przyjdą niszczyć nardów, zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu". Według polityka PiS, ataki na Kościół z reguły pojawiają się tuż przed świętami Bożego Narodzenia bądź też Wielkanocy.

Czytaj też:

"Zobaczycie rachunek za prąd". Czarnek uderza w TuskaCzytaj też:

"Idiotyzm". Bosak kpi z deklaracji Czarnka