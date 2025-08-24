Jak podaje "The Moscow Times", amerykański twórca, laureat czterech Oscarów, weźmie udział w wydarzeniu zdalnie – nie pojawi się osobiście w Moskwie.

Koniec izolacji Rosji na arenie międzynarodowej?

Festiwal, zainaugurowany w 2024 roku przez Biuro Burmistrza Moskwy, ma promować rosyjską stolicę jako ważne centrum kinematografii. W programie znalazły się projekcje filmowe, wykłady i fora biznesowe, mające przyciągnąć twórców i miłośników kina z całego świata.

Allen, jak podają media, poprowadzi program "Legendy światowego kina", który odbędzie się w studiu Moskino. Rozmowę z reżyserem poprowadzi rosyjski filmowiec Fiodor Bondarczuk. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to "wykład-dialog" poświęcony refleksjom na temat filmu, życia, inspiracji i etyki w pracy artystycznej.

Wśród innych gości festiwalu znaleźli się amerykański aktor Marc Dacascos oraz serbski reżyser Emir Kusturica, znany ze swojego prorosyjskiego stanowiska. Organizatorzy liczą, że udział takich postaci zwiększy międzynarodowy prestiż wydarzenia.

Rosja wychodzi z cienia?

– Wraz z pojawieniem się prezydenta Trumpa uważam, że w końcu pojawiło się światło na końcu tunelu – mówił Władimir Putin tydzień po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych na Alasce. – Kolejne kroki zależą teraz od Stanów Zjednoczonych, ale jestem przekonany, że cechy prezydenta Trumpa są dobrą gwarancją – zaznaczył rosyjski przywódca mówiąc, że z amerykańskimi partnerami "odbyły się dyskusje o wspólnej pracy w rosyjskiej Arktyce i na Alasce".

Rozmowy przywódców USA i Rosji trwały blisko trzy godziny. Choć obaj liderzy nie ujawnili szczegółów ustaleń, rosyjski prezydent zapewniał, że dyskusja była "dobra, znacząca i szczera". Jak przekazuje Reuters, Putin oczekuje teraz ruchu Stanów Zjednoczonych zaznaczając wyraźnie, iż "cechy przywódcze" Donalda Trumpa mogą stać się gwarancją przełomu w relacjach Rosji i USA.

