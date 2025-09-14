Listy do redakcji (38)

Umowa z Mercosur – kapitulacja?

W ostatnich dniach słyszymy głosy z rządu i kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa świadczące o kapitulacji w sprawie zablokowania umowy handlowej z krajami Mercosur.

Władza się poddała, a wcześniej przespała najważniejszy i najdogodniejszy okres, w którym można było znaleźć sojuszników. Chodzi o polską prezydencję w Unii Europejskiej, którą mieliśmy od stycznia do końca czerwca. Solidarność RI, Samoobrona i inne rolnicze organizacje zorganizowały 3 stycznia w mrozie i śniegu protest w Warszawie. Miał on zwrócić uwagę na najpilniejsze problemy naszej branży.